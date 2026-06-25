Педри: «Надеюсь, Альварес перейдет в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Педри выразил надежду, что форвард «Атлетико» Хулиан Альварес перейдет в каталонскую команду.

«Мне нравится Хулиан Альварес. Надеюсь, он перейдет в «Барсу». Хочу, чтобы сделка осуществилась. Он является одним из лучших игроков, а мы хотим лучших в «Барсе», — цитирует Педри RTVE.

Ранее Альварес попросил «Атлетико» продать его. Контракт 26-летнего аргентинца действует до лета 2030 года.

В сезоне-2025/26 Альварес сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 9 результативных передач.