«Барселона» ведет переговоры с защитником Рональдом Араухо о продлении контракта, сообщает Diario Sport 20 февраля.

По информации источника, продление соглашения с 22-летним уругвайцем — приоритетная задача каталонского клуба.

Отмечается, что «Барселона» уже сделала первое предложение защитнику, но пока контракт не заключен.

Изначально каталонцы предлагали Араухо три миллиона евро в год, но его не устроили эти условия. Он считает, заслуживает большего. При этом игрок по-прежнему настроен на продление соглашения.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 26 матчах за «Барсу» и забил три мяча. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.