Ракитич: «Это самый сильный «Реал» за последние два года. Нужно сыграть идеально, чтобы победить их»
Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата Испании против «Реала».
«Это самый сильный «Реал» за последние два года, — приводит слова Ракитича AS. — У них есть опытные игроки и очень хорошая молодежь. Они не ошибутся. Нужно сыграть идеально, чтобы победить их».
Встреча «Реала» с «Севильей» состоится 28 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/11/28/primera/1638065575_704422.html
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