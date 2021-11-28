Хави отказался обсуждать возможный переход Феррана Торреса в «Барселону»
Главный тренер «Барселоны» Хави отказался обсуждать возможный переход нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса.
«Сейчас не время говорить о потенциальных подписаниях. Не после победы над «Вильярреалом», которая дала нам отличный моральный всплеск», — приводит Goal слова Хави.
В сезоне-2021/22 Ферран Торрес провел 7 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Ранее сообщалось, что 21-летний испанец может перейти в «Барселону».
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/barcelona-xavi-responds-ferran-torres-transfer-rumours/blta6c695dff352e1b9
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