Марселино признан тренером ноября в Ла лиге

Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль был признан лучшим тренером ноября в чемпионате Испании, сообщает пресс-служба Ла лиги.

По итогам голосования 60-летний испанец опередил главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне и наставника «Барселоны» Ханса-Дитера Флика.

«Вильярреал» в ноябре 2025 года победил «Райо Вальекано» (4:0), «Эспаньол» (2:0), «Мальорку» (2:1) и «Реал Сосьедад» (3:2).

«Желтая подлодка» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании — у нее 32 очка после 14 игр.