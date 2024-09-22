Источник: тер Штеген выбыл на 8 месяцев из-за разрыва связки надколенника

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил серьезную травму в матче с «Вильярреалом» (5:1) в 6-м туре ла лиги.

По информации RAC1, у немца выявили разрыв сухожилия надколенника в правом колене. Отмечается, что срок восстановления голкипера составит около 8 месяцев. «Барселона» пока не комментировала характер травмы и сроки восстановления вратаря.

В концовке первого тайма немецкий голкипер неудачно приземлился после выхода из ворот. Его унесли на носилках.