Тер Штеген получил серьезную травму в матче с «Вильярреалом». Его унесли на носилках
«Барселона» успешно стартовала в чемпионате Испании, победив во всех шести турах. Команда Ханси Флика оторвалась от своего ближайшего преследователя — «Реала» — на 4 очка. В этом большая заслуга вратаря Марка-Андре тер Штегена, но, скорее всего, ближайшие матчи каталонцам придется провести без него.
Что произошло
На 44-й минуте встречи с «Вильярреалом» (5:1) немецкий голкипер вышел из ворот и поймал мяч, который летел с угла поля. Приземлившись на газон, тер Штеген громко вскрикнул, просигнализировав главному арбитру о том, что у него проблемы с правым коленом.
После помощи медиков вратарь покинул газон на носилках. По предварительной информации каталонского радио RAC1, тер Штеген получил разрыв связки надколенника и пропустит до 8 месяцев. Вместо него вышел Иньяки Пенья, который, видимо, теперь станет основным голкипером команды.
Кроме того, травма немца означает, что и сборная Германии, вероятно, проведет ближайшие матчи Лиги наций без своего основного голкипера. Тер Штеген долгие годы был вторым номером «Бундестим», но летом Мануэль Нойер завершил карьеру, и вратарь «Барсы» стал первым выбором Юлиана Нагельсманна. Сменщики тер Штегена в сборной — Оливер Бауманн из «Хоффенхайма» и Александр Нюбель из «Штутгарта».
Кто такой Пенья
В прошлом сезоне тер Штеген пропустил почти три месяца из-за травмы спины. Тогда его подменял Пенья. Испанец провел 17 матчей во всех турнирах, пропустив 32 мяча, лишь 3 раза он оставлял свои ворота сухими.
Иньяки находится в системе «Барсы» с 13 лет. В 2022 году он уезжал в аренду в «Галатасарай», но затем вернулся обратно.
Этим летом сообщалось, что каталонцы ищут нового голкипера на роль второго номера. Издание Mundo Deportivo писало о переговорах между клубом и Давидом де Хеа, но в итоге сделка не состоялась — экс-игрок «Манчестер Юнайтед» перебрался в «Фиорентину». Теперь 25-летний Пенья получит еще один шанс проявить себя.
Неплохой календарь
Впереди у «Барсы» не самые серьезные соперники — «Хетафе», «Осасуна», «Янг Бойз» и «Алавес». Важнейший отрезок начнется в конце октября, когда каталонцы поочередно встретятся с «Севильей», «Баварией» и мадридским «Реалом». Для сине-гранатовых крайне важно, чтобы тер Штеген был готов к этим встречам.
Сборная Германии в октябрьских матчах Лиги наций встретится с Боснией и Нидерландами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|6
|6
|0
|0
|22-5
|18
|
2
|Реал
|6
|4
|2
|0
|13-3
|14
|
3
|Атлетико
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
4
|Вильярреал
|6
|3
|2
|1
|12-13
|11
|
5
|Атлетик
|6
|3
|1
|2
|8-6
|10
|
6
|Осасуна
|6
|3
|1
|2
|8-11
|10
|
7
|Сельта
|5
|3
|0
|2
|13-10
|9
|
8
|Бетис
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|
9
|Мальорка
|6
|2
|2
|2
|4-4
|8
|
10
|Эспаньол
|6
|2
|1
|3
|6-9
|7
|
11
|Жирона
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
12
|Р. Вальекано
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
13
|Алавес
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
14
|Леганес
|7
|1
|3
|3
|4-8
|6
|
15
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|
16
|Вальядолид
|6
|1
|2
|3
|2-13
|5
|
17
|Севилья
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
18
|Хетафе
|6
|0
|4
|2
|3-5
|4
|
19
|Валенсия
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
20
|Лас-Пальмас
|6
|0
|2
|4
|7-12
|2
|20.09
|22:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.09
|15:00
|
Вальядолид – Р. Сосьедад
|0 : 0
|21.09
|17:15
|
Осасуна – Лас-Пальмас
|2 : 1
|21.09
|19:30
|
Валенсия – Жирона
|2 : 0
|21.09
|22:00
|
Реал – Эспаньол
|4 : 1
|22.09
|15:00
|
Хетафе – Леганес
|1 : 1
|22.09
|17:15
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|22.09
|19:30
|
Вильярреал – Барселона
|1 : 5
|22.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|23.09
|22:00
|
Бетис – Мальорка
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|4
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Иньяки Уильямс
Атлетик
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|3
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|3
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|3
|1
|1