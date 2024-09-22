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Тер Штеген получил серьезную травму в матче с «Вильярреалом». Его унесли на носилках

Вратарь «Барселоны» тер Штеген получил травму в матче с «Вильярреалом»
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Врачи «Барселоны» уносят вратаря Марка-Андре тер Штегена на носилках.
Фото Global Look Press
Вратарь кричал от боли.

«Барселона» успешно стартовала в чемпионате Испании, победив во всех шести турах. Команда Ханси Флика оторвалась от своего ближайшего преследователя — «Реала» — на 4 очка. В этом большая заслуга вратаря Марка-Андре тер Штегена, но, скорее всего, ближайшие матчи каталонцам придется провести без него.

Что произошло

На 44-й минуте встречи с «Вильярреалом» (5:1) немецкий голкипер вышел из ворот и поймал мяч, который летел с угла поля. Приземлившись на газон, тер Штеген громко вскрикнул, просигнализировав главному арбитру о том, что у него проблемы с правым коленом.

После помощи медиков вратарь покинул газон на носилках. По предварительной информации каталонского радио RAC1, тер Штеген получил разрыв связки надколенника и пропустит до 8 месяцев. Вместо него вышел Иньяки Пенья, который, видимо, теперь станет основным голкипером команды.

Кроме того, травма немца означает, что и сборная Германии, вероятно, проведет ближайшие матчи Лиги наций без своего основного голкипера. Тер Штеген долгие годы был вторым номером «Бундестим», но летом Мануэль Нойер завершил карьеру, и вратарь «Барсы» стал первым выбором Юлиана Нагельсманна. Сменщики тер Штегена в сборной — Оливер Бауманн из «Хоффенхайма» и Александр Нюбель из «Штутгарта».

Кто такой Пенья

В прошлом сезоне тер Штеген пропустил почти три месяца из-за травмы спины. Тогда его подменял Пенья. Испанец провел 17 матчей во всех турнирах, пропустив 32 мяча, лишь 3 раза он оставлял свои ворота сухими.

Иньяки находится в системе «Барсы» с 13 лет. В 2022 году он уезжал в аренду в «Галатасарай», но затем вернулся обратно.

Этим летом сообщалось, что каталонцы ищут нового голкипера на роль второго номера. Издание Mundo Deportivo писало о переговорах между клубом и Давидом де Хеа, но в итоге сделка не состоялась — экс-игрок «Манчестер Юнайтед» перебрался в «Фиорентину». Теперь 25-летний Пенья получит еще один шанс проявить себя.

Иньяки Пенья.
Фото Global Look Press

Неплохой календарь

Впереди у «Барсы» не самые серьезные соперники — «Хетафе», «Осасуна», «Янг Бойз» и «Алавес». Важнейший отрезок начнется в конце октября, когда каталонцы поочередно встретятся с «Севильей», «Баварией» и мадридским «Реалом». Для сине-гранатовых крайне важно, чтобы тер Штеген был готов к этим встречам.

Сборная Германии в октябрьских матчах Лиги наций встретится с Боснией и Нидерландами.

Марк-Андре тер Штеген
Футбол
ФК Барселона
ФК Вильярреал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 6 0 0 22-5 18
2
 Реал 6 4 2 0 13-3 14
3
 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
4
 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
5
 Атлетик 6 3 1 2 8-6 10
6
 Осасуна 6 3 1 2 8-11 10
7
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
8
 Бетис 5 2 2 1 5-4 8
9
 Мальорка 6 2 2 2 4-4 8
10
 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
11
 Жирона 6 2 1 3 8-10 7
12
 Р. Вальекано 5 2 1 2 7-6 7
13
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
14
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
15
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
16
 Вальядолид 6 1 2 3 2-13 5
17
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
18
 Хетафе 6 0 4 2 3-5 4
19
 Валенсия 6 1 1 4 5-10 4
20
 Лас-Пальмас 6 0 2 4 7-12 2
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20.09 22:00
Алавес – Севилья
 - : -
21.09 15:00
Вальядолид – Р. Сосьедад
 0 : 0
21.09 17:15
Осасуна – Лас-Пальмас
 2 : 1
21.09 19:30
Валенсия – Жирона
 2 : 0
21.09 22:00
Реал – Эспаньол
 4 : 1
22.09 15:00
Хетафе – Леганес
 1 : 1
22.09 17:15
Атлетик – Сельта
 - : -
22.09 19:30
Вильярреал – Барселона
 1 : 5
22.09 22:00
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
23.09 22:00
Бетис – Мальорка
 - : -
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Рафинья

Барселона

 5
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 4
П
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Ламин Ямаль

Барселона

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Оскар Мингеса

Сельта

 3
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Иньяки Уильямс

Атлетик

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И К Ж
Микель Хаурехисар

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Атлетик

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Вальядолид

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Алавес

 3 1 1
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