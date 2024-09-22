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22 сентября, 23:54

«Атлетико» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в ла лиге

Руслан Минаев
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Защитник «Райо Вальекано» Флориан Лежен и нападающий «Атлетико» Александр Серлот.
Фото Reuters

«Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 6-го тура ла лиги — 1:1.

У хозяев на 35-й минуте гол забил Исаак Палазон. Во втором тайме гости отыгрались благодаря точному ударе Конора Галлахера.

«Атлетико» еще не проигрывал в этом сезоне ла лиги — 3 победы и 3 ничьих. Команда Диего Симеоне набрала 12 очков и занимает 4-е место в таблице.

«Райо Вальекано» с 8 очками расположился на 9-й строчке.

Испания. Ла Лига. 6-й тур
22 сент, 22:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
1:1
Атлетико

ФК Атлетико
ФК Райо Вальекано
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 6 0 0 22-5 18
2
 Реал 6 4 2 0 13-3 14
3
 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
4
 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
5
 Атлетик 6 3 1 2 8-6 10
6
 Осасуна 6 3 1 2 8-11 10
7
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
8
 Бетис 5 2 2 1 5-4 8
9
 Мальорка 6 2 2 2 4-4 8
10
 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
11
 Жирона 6 2 1 3 8-10 7
12
 Р. Вальекано 5 2 1 2 7-6 7
13
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
14
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
15
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
16
 Вальядолид 6 1 2 3 2-13 5
17
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
18
 Хетафе 6 0 4 2 3-5 4
19
 Валенсия 6 1 1 4 5-10 4
20
 Лас-Пальмас 6 0 2 4 7-12 2
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Алавес – Севилья
 - : -
21.09 15:00
Вальядолид – Р. Сосьедад
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21.09 17:15
Осасуна – Лас-Пальмас
 2 : 1
21.09 19:30
Валенсия – Жирона
 2 : 0
21.09 22:00
Реал – Эспаньол
 4 : 1
22.09 15:00
Хетафе – Леганес
 1 : 1
22.09 17:15
Атлетик – Сельта
 - : -
22.09 19:30
Вильярреал – Барселона
 1 : 5
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Р. Вальекано – Атлетико
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Сельта

 3
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