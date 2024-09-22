«Атлетико» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в ла лиге

«Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 6-го тура ла лиги — 1:1.

У хозяев на 35-й минуте гол забил Исаак Палазон. Во втором тайме гости отыгрались благодаря точному ударе Конора Галлахера.

«Атлетико» еще не проигрывал в этом сезоне ла лиги — 3 победы и 3 ничьих. Команда Диего Симеоне набрала 12 очков и занимает 4-е место в таблице.

«Райо Вальекано» с 8 очками расположился на 9-й строчке.