«Атлетико» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в ла лиге
«Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 6-го тура ла лиги — 1:1.
У хозяев на 35-й минуте гол забил Исаак Палазон. Во втором тайме гости отыгрались благодаря точному ударе Конора Галлахера.
«Атлетико» еще не проигрывал в этом сезоне ла лиги — 3 победы и 3 ничьих. Команда Диего Симеоне набрала 12 очков и занимает 4-е место в таблице.
«Райо Вальекано» с 8 очками расположился на 9-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|6
|6
|0
|0
|22-5
|18
|
2
|Реал
|6
|4
|2
|0
|13-3
|14
|
3
|Атлетико
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
4
|Вильярреал
|6
|3
|2
|1
|12-13
|11
|
5
|Атлетик
|6
|3
|1
|2
|8-6
|10
|
6
|Осасуна
|6
|3
|1
|2
|8-11
|10
|
7
|Сельта
|5
|3
|0
|2
|13-10
|9
|
8
|Бетис
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|
9
|Мальорка
|6
|2
|2
|2
|4-4
|8
|
10
|Эспаньол
|6
|2
|1
|3
|6-9
|7
|
11
|Жирона
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
12
|Р. Вальекано
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
13
|Алавес
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
14
|Леганес
|7
|1
|3
|3
|4-8
|6
|
15
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|
16
|Вальядолид
|6
|1
|2
|3
|2-13
|5
|
17
|Севилья
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
18
|Хетафе
|6
|0
|4
|2
|3-5
|4
|
19
|Валенсия
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
20
|Лас-Пальмас
|6
|0
|2
|4
|7-12
|2
Результаты / календарь
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38 тур
|20.09
|22:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.09
|15:00
|
Вальядолид – Р. Сосьедад
|0 : 0
|21.09
|17:15
|
Осасуна – Лас-Пальмас
|2 : 1
|21.09
|19:30
|
Валенсия – Жирона
|2 : 0
|21.09
|22:00
|
Реал – Эспаньол
|4 : 1
|22.09
|15:00
|
Хетафе – Леганес
|1 : 1
|22.09
|17:15
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|22.09
|19:30
|
Вильярреал – Барселона
|1 : 5
|22.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|23.09
|22:00
|
Бетис – Мальорка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|4
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Иньяки Уильямс
Атлетик
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|3
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|3
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|3
|1
|1
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