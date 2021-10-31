«Атлетико» одержал победу в матче с «Бетисом»
«Атлетико» победил «Бетис» (3:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.
В составе победителей отличились Яннник Феррейра-Карраско и Жоау Феликс, а Херман Пеццела забил в свои ворота.
«Атлетико» набрал 22 очка и занимает четвертое место. У «Бетиса» 21 очко и пятая позиция.
Чемпионат Испании. Ла лига
12-й тур
«Атлетико» — «Бетис» — 3:0 (1:0)
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