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3 мая, 07:23

Арбелоа заявил, что всегда будет защищать игроков «Реала»

Алина Савинова

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о том, есть ли в команде игроки, которыми он разочарован.

«Конечно, нет. Я публично защищаю их и буду продолжать это делать, поскольку знаю: я в их руках. Также потому, что я вижу в их исполнении изо дня в день, вижу самоотдачу, они всегда стараются выкладываться по полной. Считаю, что именно так должен поступать тренер», — приводит пресс-служба «Реала» слова Арбелоа.

Тренер отметил, что с большинством футболистов «сливочных» у него довольно откровенные взаимоотношения.

«Мы много говорим наедине, и я считаю так: все, что нужно решить, должно оставаться между нами. Пока я занимаю эту должность, я всегда буду защищать их», — добавил он.

«Реал» с 74 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла лиги, уступая лидирующей «Барселоне» 14 очков. Ближайший матч в чемпионате мадридская команда проведет 3 мая против «Эспаньола».

Арбелоа возглавляет «Реал» с января 2026 года. Ранее появилась информация о том, что летом его на посту главного тренера может сменить Жозе Моуринью.

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Альваро Арбелоа
Футбол
ФК Реал
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3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
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 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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