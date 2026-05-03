Арбелоа заявил, что всегда будет защищать игроков «Реала»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о том, есть ли в команде игроки, которыми он разочарован.
«Конечно, нет. Я публично защищаю их и буду продолжать это делать, поскольку знаю: я в их руках. Также потому, что я вижу в их исполнении изо дня в день, вижу самоотдачу, они всегда стараются выкладываться по полной. Считаю, что именно так должен поступать тренер», — приводит пресс-служба «Реала» слова Арбелоа.
Тренер отметил, что с большинством футболистов «сливочных» у него довольно откровенные взаимоотношения.
«Мы много говорим наедине, и я считаю так: все, что нужно решить, должно оставаться между нами. Пока я занимаю эту должность, я всегда буду защищать их», — добавил он.
«Реал» с 74 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла лиги, уступая лидирующей «Барселоне» 14 очков. Ближайший матч в чемпионате мадридская команда проведет 3 мая против «Эспаньола».
Арбелоа возглавляет «Реал» с января 2026 года. Ранее появилась информация о том, что летом его на посту главного тренера может сменить Жозе Моуринью.
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2
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3
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4
|Атлетико
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5
|Бетис
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6
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7
|Хетафе
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8
|Р. Вальекано
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9
|Валенсия
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10
|Р. Сосьедад
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11
|Эспаньол
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12
|Атлетик
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13
|Севилья
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14
|Алавес
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15
|Эльче
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16
|Леванте
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17
|Осасуна
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18
|Расинг
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19
|Депортиво
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20
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
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|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
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|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
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|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
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|26.08
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|Реал – Р. Сосьедад
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|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
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