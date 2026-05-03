Арбелоа заявил, что всегда будет защищать игроков «Реала»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о том, есть ли в команде игроки, которыми он разочарован.

«Конечно, нет. Я публично защищаю их и буду продолжать это делать, поскольку знаю: я в их руках. Также потому, что я вижу в их исполнении изо дня в день, вижу самоотдачу, они всегда стараются выкладываться по полной. Считаю, что именно так должен поступать тренер», — приводит пресс-служба «Реала» слова Арбелоа.

Тренер отметил, что с большинством футболистов «сливочных» у него довольно откровенные взаимоотношения.

«Мы много говорим наедине, и я считаю так: все, что нужно решить, должно оставаться между нами. Пока я занимаю эту должность, я всегда буду защищать их», — добавил он.

«Реал» с 74 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла лиги, уступая лидирующей «Барселоне» 14 очков. Ближайший матч в чемпионате мадридская команда проведет 3 мая против «Эспаньола».

Арбелоа возглавляет «Реал» с января 2026 года. Ранее появилась информация о том, что летом его на посту главного тренера может сменить Жозе Моуринью.

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