Мбаппе госпитализирован с острой кишечной инфекцией
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе госпитализирован с кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба мадридцев.
26-летнему французу диагностирован острый гастроэнтерит. Игроку предстоит пройти несколько обследований в Майами. О сроках возвращения форварда не сообщается.
Мбаппе в сезоне-2024/25 провел 56 матчей за «Реал», забил 43 гола и сделал 5 результативных передач.
Мадридский клуб принимает участие в клубном чемпионате мира в США. 18 июня «Реал» сыграл вничью с «Аль-Хилялем» (1:1), 22 июня команда Хаби Алонсо встретится с «Пачукой».
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17
|Осасуна
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18
|Расинг
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19
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|Сельта – Осасуна
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|Депортиво – Эльче
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|Эспаньол – Леванте
|- : -
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|16.08
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