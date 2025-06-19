Мбаппе госпитализирован с острой кишечной инфекцией

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе госпитализирован с кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба мадридцев.

26-летнему французу диагностирован острый гастроэнтерит. Игроку предстоит пройти несколько обследований в Майами. О сроках возвращения форварда не сообщается.

Мбаппе в сезоне-2024/25 провел 56 матчей за «Реал», забил 43 гола и сделал 5 результативных передач.

Мадридский клуб принимает участие в клубном чемпионате мира в США. 18 июня «Реал» сыграл вничью с «Аль-Хилялем» (1:1), 22 июня команда Хаби Алонсо встретится с «Пачукой».