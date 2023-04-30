Эмери вспомнил, как возглавил «Севилью» в 2013 году

Бывший наставник «Севильи» Унаи Эмери вспомнил о приходе в испанский клуб в 2013 году.

«Когда я приехал в «Севилью», президента клуба дель Нидо сказал мне: «Ты выигрывал какие-нибудь титулы? Ну, здесь ты узнаешь, каково это — выигрывать их». Вот так это было», — приводит слова Эмери AS.

Под руководством Эмери «Севилья» трижды выиграла Лигу Европы — в 2014, 2015 и 2016 годах.