«Барселона» готова продать Депая за 5 миллионов евро

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай должен покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Каталонцы готовы расстаться с форвардом за 5 миллионов евро, сообщает Sport.es.

Каталонцы хотят сэкономить на зарплате игрока, а сам он хочет уйти в команду, где будет получать больше игровой практики.

Депай пополнил ряды «Барселоны» в июле 2021 года, перейдя в каталонский клуб на правах свободного агента.

Контракт Депая с «Барселоной» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне форвард провел 3 матча за каталонцев и забил 1 гол.