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Неймар перешел в клуб Малкома на королевских условиях: личный самолет, особняк с прислугой и 320 миллионов евро за 2 года

Нападающий «ПСЖ» Неймар перешел в «Аль-Хиляль»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболист Неймар
Неймар.
Фото Reuters
А после хочет вернуться в «Барселону».

Саудовская Аравия — самое популярное направление у футболистов этим летом. Туда переходят игроки совершенно разного масштаба — от обладателей «Золотых мячей» Роналду и Бензема до подающих надежды вроде Рубена Невеша. Звезды калибра Мане или Канте также согласны провести остаток карьеры в экзотической лиге.

Свежее (и самое неожиданное) приобретение саудовцев — трансфер Неймара из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль». И здесь сошлись интересы сразу трех сторон — парижане хотели избавиться от игрока, футболист тоже был не против сменить обстановку, а в Саудовской Аравии просто ждали новую суперзвезду.

Почему Неймар хотел уйти из «ПСЖ»?

Еще три недели назад в уход бразильца никто не верил. Во многом потому, что он сам отрицал такую возможность. «Что касается моего будущего, то я надеюсь остаться в «ПСЖ». У меня действующий контракт с этим клубом. Даже если меня будут ненавидеть болельщики, я останусь здесь», — уверял Неймар в середине июля.

Источники L`Equipe подтверждали: футболисту комфортно в Париже, его устраивает зарплата, а профессиональные амбиции связаны исключительно с Европой. Но все оказалось иначе.

По информации французских медиа, задумываться об уходе из «ПСЖ» Неймар начал еще в мае (а по отдельным данным — вообще в январе). Одной из главных причин стал бунт болельщиков — парижская торсида ненавидит бразильца и даже устраивала митинг перед его домом. Это все пугало нападающего и доставляло серьезный дискомфорт.

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В клубе были недовольны всем звездным трио Неймар — Мбаппе — Месси после двух лет провалов в Лиге чемпионов и намерились сменить тактику в отношении с этими футболистами. Первым пострадал Лионель — он был наказан за самовольный отъезд в Саудовскую Аравию в неположенное время и даже был вынужден принести публичные извинения. Таким образом в «ПСЖ» хотели дать понять, что эпоха звезд закончилась, а клуб теперь превыше всего. Месси в итоге покинул Париж.

Дальше началась история с Мбаппе, в которой высшее руководство также заняло жесткую позицию: из-за нежелания продлевать контракт француза отцепили от предсезонного турне и даже угрожали оставить вне заявки на сезон.

Но в итоге Килиан остался, а в прессу просочились новые подтверждения его непростых отношений с Неймаром: по данным L`Equipe, Мбаппе еще год назад говорил руководству, что он и бразилец не должны быть вместе в составе.

Неудивительно, что оставаться в такой обстановке Неймар не хотел.

Футболист Неймар
Фото Reuters

Как уходил Неймар: предлагал себя «МЮ», «Баварии» и даже «Барселоне»

Тактика поведения парижан с Неймаром ничем не отличалась от кейсов Мбаппе и Месси — клуб просто выставил недовольного игрока на трансфер. Условия у французов были простые — выгодная продажа (90+ миллионов евро), а убеждать форварда остаться никто не собирался.

Учитывая высокую стоимость трансфера, а также гигантскую зарплату бразильца (около 25 миллионов евро за сезон), подобрать новую команду в Европе было бы проблематично, так что на первый план сразу вышла самая богатая лига этого лета — Саудовская Аравия. Слухи про «Аль-Хиляль» появились мгновенно.

Но сам Неймар, по-видимому, не сильно хотел к саудовцам. По сообщениям The Independent, форвард предлагал свои услуги всем европейским топ-клубам — от «МЮ» до «Баварии». Но никого не заинтересовал.

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Отдельно в списке тех, к кому мечтал присоединиться бразилец, фигурировала «Барселона». В каталонском клубе были не против возвращения Неймара — все, кроме Хави. По данным испанской прессы, тренер лично заблокировал потенциальную сделку. Да и без его запрета вероятность перехода была практически нулевой — средств у «Барселоны» вряд ли бы хватило даже на аренду. Еще раз: «ПСЖ» не рассматривали офферы меньше 90 миллионов евро.

Так что «Барса» довольно быстро отказалась от идеи подписания Неймара. Тогда бразилец окончательно переключился на «Аль-Хиляль» и выбил себе отличный контракт — в Европе о таком мечтать было трудно.

Футболист Неймар
Фото Reuters

В Саудовской Аравии у Неймара — условия мечты: ему будут платить даже за посты в соцсетях

Само собой, саудовцы не стали обижать суперзвезду и его бывший клуб. По различным данным, «ПСЖ» получит за Неймара от 90 до 120 миллионов (вместе с бонусами), а сам бразилец подпишет уникальный контракт.

Как утверждает Sky Sports, бразилец будет зарабатывать 150 миллионов евро за сезон. Globo Esporte уточняет, что сумма чуть выше: за два года на счет игрока поступит 320 миллионов.

Помимо денег Неймар также получит личный дом с прислугой в Саудовской Аравии, частный самолет и разрешение на совместную жизнь со своей девушкой, несмотря на повсеместный запрет отношений до брака. Еще предусмотрены множество бонусов за персональные и командные достижения, а также солидный рекламный контракт: амбассадорство саудовцев будет оплачиваться щедро — 500 тысяч за один пост в соцсетях.

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Конечно, никто в Европе не смог бы предложить бразильцу аналогичных условий, так что его можно понять. Но моральный вопрос все же остается — Неймар уже очень давно не побеждал в Лиге чемпионов и рискует навсегда похоронить мечту. Лазейки в виде аренды в «Барселону» в его контракте не предусмотрено. Но бразилец не собирается сдаваться: L`Equipe утверждает, что футболист не будет активировать опцию продления соглашения с «Аль-Хилялем», поэтому после двух лет в Саудовской Аравии надеется вернуться в «Барсу».

Но получится ли?

Малком Филипе (Малком)
Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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