Аллегри со следующего сезона возглавит «Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» достиг принципиального соглашения о назначении Массимилиано Аллегри новым главным тренером. Окончательные детали будут урегулированы в ближайшие дни.

По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский специалист будет работать с командой со следующего сезона.

Он заменит немца Маттиаса Яйссле, который с июля 2023 года тренирует команду.

В этом сезоне «Аль-Ахли» в 15 турах набрал 26 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.