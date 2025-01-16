Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 20:35

«Аль-Хиляль» со счетом 9:0 разгромил «Аль-Фатех», Малком отметился голом и передачей

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Аль-Хиляль» дома одержал разгромную победу над «Аль-Фатехом» в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 9:0.

У хозяев забитыми мячами отметились Маркос Леонардо (хет-трик), Калиду Кулибали, Ренан Лоди, Сергей Милинкович-Савич, Абдулла аль-Хамдан и экс-футболист «Зенита» Малком, на счету которого также результативная передача. В добавленное время полузащитник гостей Фейсал аль-Абдулвахед забил автогол.

«Аль-Хиляль» с 40 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Фатех» (6) располагается на последнем месте.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 15-й тур
16 янв, 00:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
9:0
Аль-Фатех

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
Читайте также
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
СМИ узнали о санкционной стратегии команды Трампа для урегулирования на Украине
«Динамо» потеряло Тюкавина, Бителло и Чавес бегут
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Аль-Хиляль» — «Аль-Фатех»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости