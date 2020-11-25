Почему молчит Соболев? Между «Спартаком» и сборной искрит, Александр может все исправить

Взгляд обозревателя «СЭ» на ситуацию вокруг форварда.

В среду информпространство взорвал владелец «Спартака» Леонид Федун, который заявил о претензиях к медицинскому персоналу сборной России по поводу травмы форварда красно-белых Александра Соболева.

— Черчесов сказал, что врачи к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь, — приводит РБК слова Федуна. — Скорее претензии к врачам сборной, которые повели себя недостаточно профессионально.

Кратко напомню предысторию. 23-летний футболист испытывал проблемы с мениском. Травма обострилась перед матчем 6-го тура Лиги наций, в котором команда Черчесова потерпела болезненное поражение от Сербии в Белграде (0:5). Повреждение — блокада коленного сустава — дало о себе знать в раздевалке перед самым выходом игроков на разминку. В итоге Соболев встречу пропустил, а едва вернувшись домой, отправился на операцию в Рим и выбыл из строя до зимней паузы в сезоне. Ситуация вызвала ряд громких заявлений — высказывание Федуна далеко не первое в этом ряду.

Вначале генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов выразил мнение, что тренерский штаб национальной команды подверг здоровье Соболева опасности, зная о проблеме. Черчесов в менее жесткой форме ответил вчера в телеинтервью:

— Для меня это такое же удивление, как и для вас. Слова Газизова? Это его личное мнение или клуба? Леонид Арнольдович все знает, мы были в переписке. Вот я сейчас встану, и у меня колено замкнет — это кто виноват? Меня оскорбляет, что футболист молчит. Мы никого не заставляем. Федун все прекрасно знал.

Что имеем в сухом остатке.

Сборной оказалось, по сути, некем усилить атаку в решающем матче года — Соболев не мог выйти физически, а поскольку все случилось за 20 минут до стартового свистка, Чалова внести в заявку просто не успели. Результат мы помним.

«Спартак», неплохо идущий по дистанции в РПЛ и претендующий на золото в ожесточенной борьбе с ЦСКА, «Зенитом», «Динамо» и «Ростовом», на приличный отрезок сезона лишился одного из ключевых исполнителей — 5 мячей и 1 одна голевая передача в этом чемпионате. Плюс еще неизвестно, сколько габаритный форвард будет набирать форму зимой: чем внушительнее антропометрия спортсмена, тем сложнее этот процесс.

Выигравших нет. Но у меня возникает только один вопрос, созвучный черчесовскому: почему молчит сам Александр? Молчит сейчас, когда именно он мог бы внести окончательную ясность. Молчал в расположении сборной — по моим данным, до того самого момента в Белграде от спартаковца не поступило ни одной жалобы на самочувствие. Молчал, когда отправлялся в Рим — новость в своем Instagram сообщила супруга нападающего. Единственный выход в публичное пространство — пост Соболева в той же соцсети из клиники «Вилла Стюарт» в понедельник: «Операция прошла хорошо. Скоро вернусь, а вернусь сильнее. Всем спасибо за теплые слова и поддержку».

Оптимизм Александра радует. Нападающий действительно очень нужен и «Спартаку», и национальной команде в 2021 году сильным, готовым, злым на поле, заряженным. Но сейчас он и только он способен снять повисшее в воздухе напряжение между клубом и сборной, где у каждой стороны — своя правда.

Несколько простых, человеческих слов способны снизить градус, если вообще не свести конфликт на нет. Наш футбол и без того в крайне тяжелом положении — уже 20 (!) матчей на уровне национальной команды и в еврокубках без побед. Лишний негатив точно никому не нужен.

Ваше слово, Александр!