Зачем России нужен матч с Кубой. И почему футбол здесь — на последнем месте. Мнение Егорова

Сегодня наша национальная команда сыграет в Волгограде.

Прилетев в Волгоград, кубинцы мгновенно отправились по магазинам скупать бутсы.

— У нас искусственные газоны, играем в шиповках, — объяснял мне то ли сотрудник кубинской федерации футбола, то ли прикомандированный к команде политрук. Пряча лицо то ли от дождя, то ли от от ветра, то ли от нежелания объяснять, как можно было прилететь в Россию без нужной обуви.

Куба вообще соперник не из серьезных. В багаже у них — шиповки, а на родине — поля дрянного качества и лига, где нет профессиональных контрактов. Уже завтра против русских миллионеров выйдут футболисты с зарплатами в 500 долларов, спровоцировав нас на типичную внутреннюю дискуссию: а зачем нужны эти Кубы с Кениями?

Почему бы действительно не собрать фестиваль и не сыграть в регионе — например, в Волгограде с тем же «Ротором» из второй лиги? В таком случае и привозить никого не надо, и тратиться на размещение тоже, да и в качестве футболистов наш клуб будет явно не хуже. А уж для местных, любящих футбол сильнее всех по России, матч с «Ротором» станет историческим событием.

Но ответ прост и наивен. До Черчесова сборная России играла матчи официальные и товарищеские, перед ЧМ-2018 добавились контрольные, а при Карпине — политические. Политические — это тот тип игр, когда результат и качество игры не имеют никакого значения. Можно не забить Таджикистану, не выиграть у Кении или бегать с Кубой хоть спиной вперед, но главная цель уже будет выполнена. А название этой цели простое — «международный матч».

Сборная должна показать своему народу, что никакой изоляции нет, а вот союзники — есть. Вот они, на поле.

Сборная должна показать гостям, что в России мирно, надежно и богато. А в ответ услышать, какая «честь для сынов Кубы находиться на Мамаевом кургане, где бывал сам Фидель». Так сказал их главный тренер.

Сборная должна показать ФИФА, что мы существуем, качественно организуем международные матчи, собираем аншлаги в разных городах и при необходимости готовы хоть сегодня в эту большую международную футбольную семью вернуться.

И сборная, наконец, должна показывать своей публике Россию, гуляя по Мамаеву кургану, тренируясь на краю света в Мурманске и отрабатывая патриотическую повестку без права на отказ и сомнения. Какие времена — такие и потребности. И футбол здесь дело второстепенное.

Во всяком случае Карпин нас в обратном убеждать не собирается.

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