Футболист сборной Гренады заявил, что ходит в школу: «Сначала на математику, а потом тренируюсь»

Защитник сборной Гренады Брэди Чарльз в разговоре с «СЭ» оценил погоду в Москве.

«Шапки мы надевали, просто чтобы разогреться на разминке. Но тут не холодно. Температура нормальная. Ведь я живу в США последние несколько лет. Мне 23. Я хожу в школу! Сначала на математику, а потом тренируюсь», — сказал Чарльз «СЭ».

Для сборной России игра против Гренады стала первой в 2025 году. В 2024-м национальная команда провела пять товарищеских матчей, обыграв Сирию (4:0), Бруней (11:0), Вьетнам (3:0), Белоруссию (4:0) и Сербию (4:0).

25 марта команда под руководством Валерия Карпина проведет BetBoom Матч Сборной России с Замбией. Начало — в 20.00 мск.