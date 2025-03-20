Капелло поздравил Дзюбу со званием лучшего бомбардира сборной России: «Он очень сильный нападающий!»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекорд нападающего Артема Дзюбы по забитым мячам за национальную команду.

«Поздравляю Артема Дзюбу с рекордом по голам за сборную России! Он очень сильный нападающий!» — сказал Капелло «СЭ».

Дзюба отличился в BetBoom Матче Сборной России против Гренады (5:0).

36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду. Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).