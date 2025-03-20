Капитан сборной Гренады Пьер — о погоде в Москве: «Было очень холодно. Мы купили немного теплых вещей»

Капитан сборной Гренады Доррел Пьер в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о погодных условиях во время товарищеского матча против сборной России (5:0).

«Москва — прекрасный и красивый город. Погода во время матча? Было очень холодно, плюс практически весь матч шел дождь, а потом пошел град. Мы купили немного теплых вещей, кто-то шапки, кто-то шарфы. Было немного непривычно», — сказал Пьер «СЭ».

Для сборной России игра против Гренады стала первой в 2025 году. В 2024-м национальная команда провела пять товарищеских матчей, обыграв Сирию (4:0), Бруней (11:0), Вьетнам (3:0), Белоруссию (4:0) и Сербию (4:0).

25 марта команда под руководством Валерия Карпина проведет BetBoom Матч Сборной России с Замбией. Начало — в 20.00 мск.