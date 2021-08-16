Валерий Карпин: «Не думаю, что Хорватия будет в своей штрафной отбиваться. Если мы туда их не загоним»
17:10
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча ЧМ-2022 против команды Хорватии.
«Не думаю, что Хорватия в матче с нами будет в своей штрафной отбиваться. Если мы туда их не загоним», — сказал Карпин.
В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).
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