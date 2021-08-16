Валерий Карпин: «Не думаю, что Хорватия будет в своей штрафной отбиваться. Если мы туда их не загоним»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча ЧМ-2022 против команды Хорватии.

«Не думаю, что Хорватия в матче с нами будет в своей штрафной отбиваться. Если мы туда их не загоним», — сказал Карпин.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).