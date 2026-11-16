РФС реализовал все билеты на товарищеский матч сборных России и Венесуэлы

Российский футбольный союз (РФС) реализовал все билеты на BETBOOM товарищеский матч сборных России и Венесуэлы, сообщает РИА Новости.

Встреча состоится 17 ноября на стадионе «Краснодар», вмещающем 33 395 зрителей. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Матч станет последним для сборной России в 2026 году. 12 ноября команда Валерия Карпина одержала волевую победу над Узбекистаном в Ташкенте (3:2).

Сборные России и Венесуэлы впервые встретятся на уровне национальных команд. Предстоящая встреча будет посвящена 100-летию со дня рождения олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна. Российские футболисты выйдут на поле в специальной ретроформе.