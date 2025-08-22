Молодежная сборная России в сентябре сыграет против Саудовской Аравии

По информации «СЭ», молодежная сборная России в рамках сентябрьского сбора проведет домашний товарищеский матч против Саудовской Аравии.

15 августа сообщалось, что РФС отменил сентябрьский сбор молодежной команды в связи с тем, что организации не удалось договориться с подходящими соперниками о проведении товарищеских игр.

В июне молодежная сборная России провела два матча со сверстниками из Узбекистана, одержав победы со счетом 3:0 и 6:3.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.