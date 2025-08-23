Пресс-атташе мужской сборной России по футболу впервые стала женщина
Екатерина Гришенкова назначена пресс-атташе мужской сборной России, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Прежним руководителем пресс-службы был Роман Гутцайт. Он покинул этот пост в ноябре 2024 года.
Гришенкова стала первой женщиной, занявшей пост пресс-атташе мужской сборной России по футболу.
В сентябре национальная команда сыграет со сборными Иордании (4 сентября) и Катара (7 сентября).
Источник: РФС
Новости