В сборной России поздравили Дзюбу с днем рождения

Пресс-служба сборной России поздравила форварда «Акрона» Артема Дзюбу с днем рождения.

«Поздравляем с днём рождения лучшего бомбардира в истории сборной. За 56 матчей в футболке национальной команды Артем забил 31 мяч и отдал 16 голевых передач. Желаем нападающему футбольного долголетия, бесконечного счастья и новых достижений», — говорится в сообщении.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и национальной команды.