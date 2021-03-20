Сафонов вернется на поле не раньше чем через 2-3 недели
Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о восстановлении вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
22-летний футболист в декабре получил травму перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).
17 марта Сафонов приступил к тренировкам на поле.
«Мы в контакте с врачами «Краснодара», знаем, что это за травма была у Сафонова. Неприятная, мышечная, — отметил Безуглов. — Сейчас Матвей в общей группе «Краснодара». Но на фоне возросшей нагрузки возможен рецидив.
В ближайшие 2-3 недели может работать в охранительном режиме. Но в течение месяца проблема решится. Если тренер сборной решит вызывать Матвея, весной-летом проблем быть не должно".
(Игорь Рабинер)
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