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Сегодня, 11:45

Лунев ответил Гаврилову на предложение сыграть со сборной Ваганьковского кладбища

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Вратарь «Динамо» Андрей Лунев в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение бывшего игрока «Спартака» Юрия Гаврилова сыграть сборной России против Ваганьковского кладбища.

«Наши ветераны не были в такой ситуации. Если бы оказались, то немного иначе бы смотрели на то, что сейчас происходит. Тяжело комментировать это заявление, у каждого есть свое мнение на этот счет», — сказал Лунев «СЭ».

Юрий Гаврилов. Гаврилов — о матче с Брунеем: «Игра со сборной Ваганьковского кладбища веселее будет»

После объявления соперников сборной России на ноябрьские игры, Гаврилов заявил, что может договориться о проведении матча со сборной Ваганьковского кладбища. По словам экс-футболиста «Спартака», такая игра оказалась бы интереснее.

Сборная России в ноябре проведет товарищеские матчи со сборными Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).

Александр Абустин

Андрей Лунев
Юрий Гаврилов (футбол)
Сборная России по футболу
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