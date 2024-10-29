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Сегодня, 11:30

Лунев — о словах Черданцева про сборную Карпина: «Если он правда так считает, то, наверное, в футболе не совсем разбирается»

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Вратарь «Динамо» Андрей Лунев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова комментатора Георгия Черданцева об уровне игры сборной России при главном тренере Валерии Карпине.

«Не согласен с тем, что это была худшая команда. Надо понимать, что тогда была перестройка: новый тренер, другие требования и новые идеи. То есть нужно было время на адаптацию. Поскольку у национальной команды нет сборов как таковых, то за короткое время тяжело реализовать все свои идеи. Учитывая, еще и тот факт, что все футболисты играют в разных клубах, и везде своя интенсивность. При этом не стоит забывать, что в отборе на чемпионат мира в Катаре у нас была нормальная ситуация по очкам: мы вышли со второго места и еще должны были провести матч. Поэтому не совсем понятно о чем говорит Черданцев. Но если он разбирается в футболе, то говорил бы об этом немного иначе. Это высказывание может быть связано с тем, что его просто задели слова Карпина о комментаторах или у них там какой-то междусобойчик. Если он правда так считает, то, наверное, в футболе он не совсем разбирается, как сказал Карпин», — сказал Лунев «СЭ».

Главный тренер &laquo;Ростова&raquo; и&nbsp;сборной России Валерий Карпин (справа) и&nbsp;комментатор Георгий Черданцев. Почему Карпин прав, а реакция комментаторов — неадекватна. Они забыли, в чем заключается их работа

Также Лунев рассказал, поддерживает ли он мнение Карпина в вопросе работы комментаторов.

«Полностью согласен со словами Карпина. Комментаторы должны комментировать, а не давать свои оценки», — добавил Лунев.

Ранее Черданцев заявил, что сборная России чудовищно играла еще до отстранения. Также комментатор добавил, что это была самая слабая сборная за последние несколько лет.

Российские клубы и национальная сборная по футболу не выступают на международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Александр Абустин

Андрей Лунев
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Георгий Черданцев
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