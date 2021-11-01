Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал окончательный список футболистов сборной России на матчи отборочного цикла к ЧМ-2022 в ноябре.

«Головин и Алексей Миранчук — профессионалы, они имеют стоимость. Все остальные — любители. Все решает главный тренер. Он знает, в каком состоянии ребята. Дело в том, что мы будем играть против любительского Кипра, а второй матч, к сожалению, с профессиональной командой. Она на 90 процентов состоит из профессиональных футболистов, поэтому никаких шансов у нас нет. Дзюба не имеет никакого значения для команды. Это еще один любитель, которого можно ставить или нет. Он очень медленный. С его скоростью у него нет никаких шансов против защитников Хорватии», — сказал Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).