Селюк: «Калибр Дзюбы выше, чем у Заболотного, Смолова и Сергеева вместе взятых»
Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на итоговый список сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в ноябре.
«Эти две игры очень важные для сборной. Я считаю, что личное надо убрать. Мы все обрушились на Дзюбу, что он там отказался... Он отказался из-за того, что Карпин сказал: «Для меня лучший нападающий — это Федя Смолов». Мы понимаем, что калибр Дзюбы выше, чем у Заболотного, Смолова и Сергеева вместе взятых! Он более полезный игрок.
Абсолютно согласен, что уж лучше пусть берут Агаларова, чем Сергеева. Да и не нравится мне вся эта чехарда. Брали в прошлый раз Тюкавина, не дав ему ни сыграть, ничего. Думаю, что они с Хорватией будут играть без нападающего, с какой-то сложной девяткой. И согласен, что линия нападения — это больше для скамейки запасных, а не для реальной атаки», — сказал Селюк «СЭ».
Сборная России сыграет в заключительных матчах квалификации ЧМ-2022 с Кипром 11 ноября в Санкт-Петербурге и с Хорватией в Сплите 14 ноября.
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