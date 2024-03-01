Агент Дивеева: «Карпин следит за состоянием игроков. Поводов не доверять ему нет»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в разговоре с «СЭ» высказался о попадании футболиста в расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи против Сербии и Парагвая.

«Какие могут быть риски? Мне кажется, решение главного тренера сборной оправданно и закономерно. Главный тренер следит за состоянием игроков, общается с руководителями клубов. Раз он его приглашает, значит, на это есть веские основания. Поводов не доверять ему нет. Процесс восстановления Игоря идет своим ходом. Надеюсь, в весенней части он активно будет участвовать в играх», — сказал Еремин «СЭ».

24-летний защитник получил травму голеностопа 15 июля в матче Суперкубка России против «Зенита». С тех пор он не появлялся на поле в официальных матчах.

Сборная России проведет две встречи: 21 марта с Сербией и 25 марта с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене».