Дзюба рассказал, как отнесся к переносу Евро-2020

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба отметил, что расстроен переносом Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

Турнир должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года. Этот чемпионат должен был впервые в истории пройти на 12 стадионах 12 городов 11 государств, в числе которых был Санкт-Петербург.

— Расстроился ли из-за переноса Евро-2020? — Конечно. Но вообще то, что так происходит, это логично — понятно, раз всё отменяют, то и Евро уберут, — цитирует официальный сайт «Зенита» Дзюбу. — А так, конечно, расстроился. Хотелось сыграть сейчас, но как будет, так будет, я принял перенос Евро как данность.

От нас тут ничего не зависит — в таких ситуациях я не нервничаю, спокоен. Это как в самолете. В машине ты еще можешь что-то сделать, даже если она упала в воду, всё равно есть шансы. А в самолете у тебя шансов нет, так что я стараюсь быть расслабленным, от меня ничего не зависит.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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