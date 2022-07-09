«Такие матчи должны играться на нейтральном поле». Абаскаль после разгрома от «Зенита»

Пресс-конференция главных тренеров «Зенита» и «Спартака».

«Работа, которую мы уже проделали, принесет плоды»

— К сожалению, потерпели такое поражение, — сказал после матча главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Результат и счет не совсем отражает то, что было на поле. Нам не хватило реализации в завершающей стадии. Мы не можем позволять себе дарить такие подарки соперникам. Тем не менее, работа, которую мы проделали, принесет плоды. Мы не будем сильно расстраиваться. Хочу попросить прощения у болельщиков за то, что мы не выиграли сегодня.

— Этот состав «Спартака» способен бороться за чемпионство?

— Я рад, что у меня такой состав. Было бы некорректно говорить сейчас об усилении. Что касается соперничества с «Зенитом», то здесь неверная формулировка. Впереди ждет очень много тяжелых матчей, мы будем бороться не только с «Зенитом».

— В матчах против «Црвены Звезды» и ЦСКА «Зенит» очень много создавал через фланг Дугласа Сантоса. Был ли у вас план по сдерживанию защитника? И если да, то какой?

— Наш анализ не строился только на одном футболисте, мы оценивали «Зенит» в целом. Наш хотели доминировать, использовать контроль, высокий прессинг, когда мяч не у нас. В начале получалось хуже, потом ситуация улучшалась. Мы должны извлечь урок из тех ошибок, которые допустили.

— В какой момент вы поняли, что что-то идет не так? В первые 15 минут «Спартак» выглядел хорошо.

— Мы вышли на этот матч с очень хорошим настроем, в эти минуты команда доминировала. К сожалению, произошли две ошибки, которые привели к пропущенным голам. Третий и четвертый голы получились одинаковыми. В первые 20 минут мы должны были забивать. Нужно использовать такие моменты.

— Генеральный директор клуба сказал, что если бы место проведения матча было другим, то и результат, возможно, был бы другим. Что вы думаете? Вы же видели эту атмосферу.

— Я полностью поддерживаю линию нашего клуба. Считаю, что такие финалы должны играться на нейтральном поле. Это не совсем нормально, когда такой матч проходит на поле одной из команд. Но это вопрос не к клубу, а к РФС.

«Если мы остановимся в развитии, нас быстро все съедят»

— Прекрасная атмосфера, заслуженная победа, — продолжил пресс-конференцию Сергей Семак. — Поздравляю болельщиков, город и нашу команду. Спасибо и «Спартаку», в начале матча было достаточно сложно, была равная игра. Второй мяч — шикарно разыграли быструю атаку, дальше «Спартаку» нужно было рисковать, у нас появились пространства для быстрых атак. День отдохнем и приступаем к подготовке к новому чемпионату.

— Сегодняшний результат — это доля везения, или «Спартак» наделал ошибок?

— Была достаточно боевая игра была до первого мяча, шансы у них были, потому что третий мяч в начале второго тайма снял много вопросов. Он нас немного успокоил. На самом деле, счет немножко не отражает соотношение сил. Мы заслуженно победили, но что касается такого счета... Сначала надо проанализировать игру, а потом уже говорить, насколько результат заслуженный.

— Довольны ли вы тем, как удавалось в первые полчаса сдерживать спартаковский ромб? Казалось, что несколько раз Промес достаточно свободно получал мяч в опорной зоне, а некоторые полузащитники задерживались слишком высоко. Если бы он был точнее, у «Зенита» могли бы быть большие проблемы. Так ли это? И почему это случилось?

— Потому что мы играли против «Спартака» — это очень хорошая квалифицированная команда, которая укомплектована игроками национальных сборных. Тот же Промес, Соболев, Джикия, Зобнин,Умяров... Там опытные игроки, все хорошо работают с мячом. Было бы странно, если бы мы не получали моменты у своих ворот. Что к этому привело, в частности к моменту с Промесом — подкачали наши защитники.

— Чье выступление понравилось больше: «Би-2» или Розенбаума? Какие эмоции от сегодняшнего матча — такие же, как от четвертого чемпионства?

— Отвечаю на первый вопрос. Здорово, что «Би-2» и Розенбаум присутствовали. Если вы говорите о реакции на шарф «Спартака», это было ожидаемо. Но вот насколько было важно приглашать тех или иных музыкантов, я бы послушал. Наши эмоции вы сами видели. Ребята пашут, выходят и показывают результативный футбол. Победы — это результат адекватного труда на тренировках.

— С чем связан выбор вратаря на сегодняшний матч? Одоевский будет первым номером?

— По Одоевскому уже говорил, что мы даем ему аванс. Поэтому предоставляем как можно больше игрового времени в предсезонной подготовке. Поэтому делаем это и сейчас. Дальше все зависит от него. Шансы есть.

— Рассматриваете ли Алипа игроком основного состава?

— Играет тот, кто лучше готов. Сегодня он в стартовом составе, сыграл хорошо. Что будет дальше, увидим на следующей неделе.

— Все вам уже заранее отдают чемпионство в новом сезоне. Сегодня мы увидели тот «Зенит», который увидим в чемпионате? Или пока прошло недостаточно времени, чтобы набрать оптимальную форму?

— Сейчас ни одна команда не готова на сто процентов, все команды вкатываются. Кто будет выглядеть лучше, от тех и будет варьироваться схема. Новички тоже нам помогут, создадут конкуренцию. Что касается преждевременных побед, то это же футбол. Если мы остановимся в своем развитии, нас быстро все съедят.