Главный тренер «Рубин Ялта»: «Не чувствуем никакой опасности в связи с геолокацией»

Главный тренер ялтинского «Рубина» Алексей Грачев в интервью «СЭ» заявил, что не чувствует опасности из-за местоположения клуба.

— Чувствуете ли вы опасность в связи с геолокацией клуба?

— Опасности никакой не чувствуем. Ее и не чувствовали все наши гости — команды-соперники, приезжавшие в течение сезона в Ялту играть с нами. После ситуации с Крымским мостом мы просто больше времени тратили на паромной переправе, но достаточно быстро освоили альтернативный путь через новые территории и стали первой командой полуострова, которая фактически открыла этот путь.

Ранее «Рубин Ялта» выиграл серебряные медали первенства второго дивизиона Б в группе 1 в свой дебютный сезон на всероссийском уровне.