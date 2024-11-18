Евсеев: «Со зрением пока плохо, но оно вернулось. Заключение врачей — ожог, будем лечиться»

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал «СЭ» о своем самочувствии после перенесенного нападения.

«Все нормально. Со зрением пока плохо, но оно вернулось. Есть заключение врачей — ожог, будем лечиться. Попробуйте прыснуть перцовым баллончиком — поймете, что это такое. Но это могло случиться в любом городе. Спасибо за поддержку!» — сказал Евсеев «СЭ».

В ночь на 18 ноября на Евсеева и его помощника Александра Шмарко было совершено нападение с применением холодного оружия и перцового баллончика. Инцидент произошел в Астрахани, куда «Ленинградец» приехал на матч против «Волгаря» (1:1) в рамках 18-го тура второй лиги.

В отношении нападавших на тренеров питерского клуба возбуждено уголовное дело. Им может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.