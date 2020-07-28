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Гасилин, Богаев и Каккоев покинули «Зенит-2»

21:15
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«Зенит-2» на официальном сайте сообщил об уходе из клуба ряд игроков.

Воспитанник клуба Антон Синяк перешел в «Томь», другой выпускник Никита Каккоев присоединился к «Нижнему Новгороду», а защитник Томас Рукас перешел в «Енисей».

Вратарь Никита Гойло сезон-2020/21 проведет в тольяттинском «Акроне», у Кирилла Макеева продлено арендное соглашение с латвийским «Даугавпилсом».

У Алексея Гасилина, Дмитрия Богаева, Дмитрия Кириллова, Владимира Хубулова и Максима Левина истекли контракты.

Дополнительная информация:

https://2.fc-zenit.ru/news/2020-07-28-sinyak-kakkoev-i-rukas-pokidayut-zenit.htm

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