Гасилин, Богаев и Каккоев покинули «Зенит-2»
21:15
«Зенит-2» на официальном сайте сообщил об уходе из клуба ряд игроков.
Воспитанник клуба Антон Синяк перешел в «Томь», другой выпускник Никита Каккоев присоединился к «Нижнему Новгороду», а защитник Томас Рукас перешел в «Енисей».
Вратарь Никита Гойло сезон-2020/21 проведет в тольяттинском «Акроне», у Кирилла Макеева продлено арендное соглашение с латвийским «Даугавпилсом».
У Алексея Гасилина, Дмитрия Богаева, Дмитрия Кириллова, Владимира Хубулова и Максима Левина истекли контракты.
Дополнительная информация:
https://2.fc-zenit.ru/news/2020-07-28-sinyak-kakkoev-i-rukas-pokidayut-zenit.htm
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