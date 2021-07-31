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«Велес» дома обыграл «Томь»

19:38
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Велес" победил «Томь» (1:0) в матче четвертого тура Олимп-ФНЛ. Единственный мяч забил Владимир Кабахидзе.

ФНЛ

4-й тур

«Велес» (Москва) — «Томь» (Томск) — 1:0 (1:0)

Гол: Кабахидзе, 18.

«Велес» (Москва): Косаревский, Кахидзе, Макеев, Майга, Бацуев (Анисимов, 86), Абдуллахи, Галоян, Кабахидзе (Вульфов, 64), Осипов (Д.Тарасов, 63), Джикия (Смит, 73), Лопатин.

«Томь» (Томск): Арапов, Семейкин, Климов, Абрамов (Антипов, 90), Почивалин, Коробов (Кубышкин, 77), Гордюшенко (Леонов, 46), Ставпец, Радостев, Кирсанов, Корж (Дмитриев, 76).

Предупреждения: Гордюшенко, 13. Кабахидзе, 25. Радостев, 30. Почивалин, 50. Абдуллахи, 65. Леонов, 83. Косаревский, 90+3.

Судья: Турбин (Дмитров).

31 июля. Домодедово. Стадион «Авангард».

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Евгений Петров все материалы автора

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