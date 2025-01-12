Тульский «Арсенал» подписал игрока сборной Доминиканской республики

Полузащитник сборной Доминиканской республики Эдарлин Рейес стал игроком тульского «Арсенала», сообщает пресс-служба клуба.

27-летний вингер до января 2025 года выступал за казахстанский «Елимай». Он провел в команде 15 матчей, забил два мяча и сделал шесть результативных передач.

Также Рейес представлял доминиканский «Сибао», боливийские «Реал Санта-Крус» и «Олвейс Реди», а также «Эмирейтс» из ОАЭ.