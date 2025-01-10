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Сегодня, 18:08

Полузащитник сборной Киргизии Алыкулов стал игроком «Торпедо»

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«Торпедо» на официальном сайте сообщило о подписании контракта с 24-летним полузащитником сборной Киргизии Гулжигитом Алыкуловым. Хавбек перешел в московский клуб на правах свободного агента.

В сезоне-2024 Алыкулов провел 30 матчей за «Неман» из Гродно во всех турнирах. Забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи, стал серебряным призером чемпионата Белоруссии, обладателем Кубка страны и был признан лучшим игроком команды.

На счету Алыкулова 42 матча за сборную Киргизии.

Источник: https://torpedo.ru/news/46482
ФК Торпедо (Москва)
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«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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Источник: «Шинник» хочет оформить переход вратаря «Балтики» Свинова
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
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Чайка – Уфа
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Черноморец – Торпедо
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Торпедо М

 6
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Сокол

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