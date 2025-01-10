Полузащитник сборной Киргизии Алыкулов стал игроком «Торпедо»

«Торпедо» на официальном сайте сообщило о подписании контракта с 24-летним полузащитником сборной Киргизии Гулжигитом Алыкуловым. Хавбек перешел в московский клуб на правах свободного агента.

В сезоне-2024 Алыкулов провел 30 матчей за «Неман» из Гродно во всех турнирах. Забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи, стал серебряным призером чемпионата Белоруссии, обладателем Кубка страны и был признан лучшим игроком команды.

На счету Алыкулова 42 матча за сборную Киргизии.