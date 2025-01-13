Нападающий Калмыков перешел из «Родины» в тульский «Арсенал»

Тульский «Арсенал» объявил о трансфере нападающего Амура Калмыкова.

Ранее 30-летний россиянин играл за московскую «Родину». Срок контракта и сумма трансфера не уточняются.

В этом сезоне Калмыков провел 15 матчей в первой лиге и забил 4 гола. Также форвард известен по игре за московское «Торпедо», «Тамбов» и «Анжи» в РПЛ.