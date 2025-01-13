Нападающий Калмыков перешел из «Родины» в тульский «Арсенал»
Тульский «Арсенал» объявил о трансфере нападающего Амура Калмыкова.
Ранее 30-летний россиянин играл за московскую «Родину». Срок контракта и сумма трансфера не уточняются.
В этом сезоне Калмыков провел 15 матчей в первой лиге и забил 4 гола. Также форвард известен по игре за московское «Торпедо», «Тамбов» и «Анжи» в РПЛ.
Источник: ФК Родина
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|
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|4
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|1.03
|00:00
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Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
|- : -
|1.03
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Чайка – Уфа
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|1.03
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Черноморец – Торпедо
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Урал
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Александр Юшин
Родина
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Сочи
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|П
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Мартин Крамарич
Сочи
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Равиль Нетфуллин
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Данил Полубояринов
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Николай Поярков
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|2
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