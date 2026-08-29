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Ленинградец — КАМАЗ: счет и результат матча 9 тура Первой лиги 29 августа 2026

«КАМАЗ» победил «Ленинградец» в Первой лиге

Руслан Минаев

«КАМАЗ» на выезде обыграл «Ленинградец» в матче 9-го тура Первой лиги — 1:0.

Гол на 19-й минуте забил Роман Ткачук. Хозяева на 87-й минуте остались вдесятером — красную карточку получил Кирилл Исаев.

«КАМАЗ одержал первую победу в сезоне. Команда набрала 5 очков и занимает 17-е место в таблице Первой лиги. «Ленинградец» с 6 очками — на 16-й строчке.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 9-й тур.
29 августа, 16:00. Рощино Арена (Рощино)
Ленинградец
0:1
КАМАЗ

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Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Ленинградец
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«Арсенал» — «Урал»: прямая трансляция матча ФНЛ
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 8 7 0 1 25-11 21
2
 Велес 8 6 0 2 12-10 18
3
 Сочи 8 5 1 2 16-10 16
4
 Уфа 8 4 3 1 12-8 15
5
 Урал 7 4 2 1 12-2 14
6
 Торпедо 7 4 1 2 13-5 13
7
 Шинник 7 3 3 1 12-9 12
8
 Спартак Кс 7 3 3 1 11-8 12
9
 Арсенал 8 3 2 3 7-12 11
10
 Ротор 8 3 1 4 12-11 10
11
 Нефтехимик 9 3 0 6 5-13 9
12
 Енисей 7 2 3 2 11-12 9
13
 Челябинск 7 2 1 4 8-13 7
14
 Волга 7 2 0 5 7-12 6
15
 Текстильщик 8 1 3 4 5-10 6
16
 Ленинградец 7 1 3 3 4-9 6
17
 СКА-Хабаровск 7 1 0 6 6-15 3
18
 КАМАЗ 8 0 2 6 8-16 2
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28.08 19:30 Нефтехимик – Уфа 0 : 1
29.08 16:00 Ленинградец – КАМАЗ - : -
29.08 17:00 Арсенал – Урал - : -
29.08 17:00 Текстильщик – Велес - : -
30.08 08:00 СКА-Хабаровск – Торпедо - : -
30.08 12:00 Енисей – Шинник - : -
30.08 18:00 Сочи – Челябинск - : -
30.08 20:00 Нижний Новгород – Волга - : -
31.08 19:30 Спартак Кс – Ротор - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 9
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 9
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 5
П
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 4
Николай Калинский
Николай Калинский

Нижний Новгород

 4
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 4
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 6 1 2
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 7 1 2
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