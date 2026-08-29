«КАМАЗ» победил «Ленинградец» в Первой лиге
«КАМАЗ» на выезде обыграл «Ленинградец» в матче 9-го тура Первой лиги — 1:0.
Гол на 19-й минуте забил Роман Ткачук. Хозяева на 87-й минуте остались вдесятером — красную карточку получил Кирилл Исаев.
«КАМАЗ одержал первую победу в сезоне. Команда набрала 5 очков и занимает 17-е место в таблице Первой лиги. «Ленинградец» с 6 очками — на 16-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|8
|7
|0
|1
|25-11
|21
|
2
|Велес
|8
|6
|0
|2
|12-10
|18
|
3
|Сочи
|8
|5
|1
|2
|16-10
|16
|
4
|Уфа
|8
|4
|3
|1
|12-8
|15
|
5
|Урал
|7
|4
|2
|1
|12-2
|14
|
6
|Торпедо
|7
|4
|1
|2
|13-5
|13
|
7
|Шинник
|7
|3
|3
|1
|12-9
|12
|
8
|Спартак Кс
|7
|3
|3
|1
|11-8
|12
|
9
|Арсенал
|8
|3
|2
|3
|7-12
|11
|
10
|Ротор
|8
|3
|1
|4
|12-11
|10
|
11
|Нефтехимик
|9
|3
|0
|6
|5-13
|9
|
12
|Енисей
|7
|2
|3
|2
|11-12
|9
|
13
|Челябинск
|7
|2
|1
|4
|8-13
|7
|
14
|Волга
|7
|2
|0
|5
|7-12
|6
|
15
|Текстильщик
|8
|1
|3
|4
|5-10
|6
|
16
|Ленинградец
|7
|1
|3
|3
|4-9
|6
|
17
|СКА-Хабаровск
|7
|1
|0
|6
|6-15
|3
|
18
|КАМАЗ
|8
|0
|2
|6
|8-16
|2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.08
|19:30
|Нефтехимик – Уфа
|0 : 1
|29.08
|16:00
|Ленинградец – КАМАЗ
|- : -
|29.08
|17:00
|Арсенал – Урал
|- : -
|29.08
|17:00
|Текстильщик – Велес
|- : -
|30.08
|08:00
|СКА-Хабаровск – Торпедо
|- : -
|30.08
|12:00
|Енисей – Шинник
|- : -
|30.08
|18:00
|Сочи – Челябинск
|- : -
|30.08
|20:00
|Нижний Новгород – Волга
|- : -
|31.08
|19:30
|Спартак Кс – Ротор
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|9
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|9
|
|
Илья Азявин
Шинник
|5
|П
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|4
|
|
Николай Калинский
Нижний Новгород
|4
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|5
|1
|2
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|6
|1
|2
|
|
Вячеслав Литвинов
Сочи
|7
|1
|2
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