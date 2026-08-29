«КАМАЗ» победил «Ленинградец» в Первой лиге

«КАМАЗ» на выезде обыграл «Ленинградец» в матче 9-го тура Первой лиги — 1:0.

Гол на 19-й минуте забил Роман Ткачук. Хозяева на 87-й минуте остались вдесятером — красную карточку получил Кирилл Исаев.

«КАМАЗ одержал первую победу в сезоне. Команда набрала 5 очков и занимает 17-е место в таблице Первой лиги. «Ленинградец» с 6 очками — на 16-й строчке.