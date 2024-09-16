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Сегодня, 18:00

«Торпедо» — «Балтика»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (первой лиги)

«Торпедо» и «Балтика» встретятся в матче первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Торпедо» сыграет с «Балтикой» в матче 10-го тура первой лиги в понедельник, 16 сентября. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Все матчи ФНЛ можно смотреть бесплатно в прямом эфире в группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

В прямом эфире игру «Торпедо» и «Балтики» покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет доступна на сайте медиахолдинга matchtv.ru.

Ключевые события противостояния «Торпедо» — «Балтика» можете изучать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 10-й тур
16 сент, 19:30. Арена Химки (Химки)
Торпедо
Балтика

После 9 туров «Торпедо» располагается на третьем месте турнирной таблицы первой лиги с 17 очками. «Балтика» отстает от торпедовцев на один балл.

Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Торпедо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 5 4 0 9-4 19
2
 Урал 9 5 3 1 15-7 18
3
 Торпедо 9 4 5 0 14-7 17
4
 Балтика 9 4 4 1 10-7 16
5
 Сочи 10 4 3 3 14-11 15
6
 Чайка 10 3 5 2 14-10 14
7
 Ротор 10 3 5 2 8-6 14
8
 Родина 10 3 5 2 10-9 14
9
 Сокол 10 3 5 2 7-7 14
10
 Черноморец 10 4 2 4 13-14 14
11
 Нефтехимик 10 3 3 4 9-12 12
12
 Енисей 10 4 0 6 8-11 12
13
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
14
 СКА-Хаб. 10 3 2 5 7-15 11
15
 Шинник 10 2 4 4 6-9 10
16
 Алания 10 2 3 5 6-9 9
17
 Уфа 10 2 3 5 10-14 9
18
 Тюмень 10 1 2 7 6-15 5
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14.09 17:00
Алания – КАМАЗ
 0 : 2
14.09 18:00
Черноморец – Енисей
 2 : 1
14.09 19:00
Сочи – Ротор
 0 : 0
15.09 12:00
Уфа – Родина
 2 : 0
15.09 15:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 2 : 0
15.09 15:00
Тюмень – Сокол
 0 : 1
15.09 18:00
Чайка – Шинник
 2 : 2
16.09 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
16.09 19:30
Торпедо – Балтика
 - : -
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 9 1 2
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 8 1 1
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 6 1 0
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