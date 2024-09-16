«Арсенал» — «Урал»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (первой лиги)
«Арсенал» и «Урал» встретятся в матче 10-го тура первой лиги в понедельник, 16 сентября. Игра пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.
Все игры первой ФНЛ можно смотреть бесплатно в прямом эфире в группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».
В прямом эфире противостояние лидеров ФНЛ покажет телеканал «Матч». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте медиахолдинга matchtv.ru.
Ключевые события игры «Арсенал» — «Урал» вы можете изучать в матч-центре на нашем сайте.
«Арсенал» лидирует в первой лиге после девяти туров с 19 очками. «Урал» отстает от команды из Тулы на один балл.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|5
|4
|0
|9-4
|19
|
2
|Урал
|9
|5
|3
|1
|15-7
|18
|
3
|Торпедо
|9
|4
|5
|0
|14-7
|17
|
4
|Балтика
|9
|4
|4
|1
|10-7
|16
|
5
|Сочи
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
6
|Чайка
|10
|3
|5
|2
|14-10
|14
|
7
|Ротор
|10
|3
|5
|2
|8-6
|14
|
8
|Родина
|10
|3
|5
|2
|10-9
|14
|
9
|Сокол
|10
|3
|5
|2
|7-7
|14
|
10
|Черноморец
|10
|4
|2
|4
|13-14
|14
|
11
|Нефтехимик
|10
|3
|3
|4
|9-12
|12
|
12
|Енисей
|10
|4
|0
|6
|8-11
|12
|
13
|КАМАЗ
|10
|3
|2
|5
|8-7
|11
|
14
|СКА-Хаб.
|10
|3
|2
|5
|7-15
|11
|
15
|Шинник
|10
|2
|4
|4
|6-9
|10
|
16
|Алания
|10
|2
|3
|5
|6-9
|9
|
17
|Уфа
|10
|2
|3
|5
|10-14
|9
|
18
|Тюмень
|10
|1
|2
|7
|6-15
|5
|14.09
|17:00
|
Алания – КАМАЗ
|0 : 2
|14.09
|18:00
|
Черноморец – Енисей
|2 : 1
|14.09
|19:00
|
Сочи – Ротор
|0 : 0
|15.09
|12:00
|
Уфа – Родина
|2 : 0
|15.09
|15:00
|
СКА-Хаб. – Нефтехимик
|2 : 0
|15.09
|15:00
|
Тюмень – Сокол
|0 : 1
|15.09
|18:00
|
Чайка – Шинник
|2 : 2
|16.09
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|16.09
|19:30
|
Торпедо – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|9
|1
|2
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|8
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|6
|1
|0