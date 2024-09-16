«Арсенал» и «Урал» встретятся в матче ФНЛ в Туле

«Арсенал» и «Урал» встретятся в матче 10-го тура первой лиги в понедельник, 16 сентября. Игра пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Все игры первой ФНЛ можно смотреть бесплатно в прямом эфире в группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

В прямом эфире противостояние лидеров ФНЛ покажет телеканал «Матч». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте медиахолдинга matchtv.ru.

Ключевые события игры «Арсенал» — «Урал» вы можете изучать в матч-центре на нашем сайте.

«Арсенал» лидирует в первой лиге после девяти туров с 19 очками. «Урал» отстает от команды из Тулы на один балл.