«Велес» — «Нижний Новгород»: прямая трансляция матча ФНЛ
«Велес» и «Нижний Новгород» сыграют в 7-м туре PARI Первой лиги в среду, 19 августа. Матч пройдет в Домодедове на стадионе «Авангард» и начнется в 19.30 по московскому времени.
«Велес» — «Нижний Новгород»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)
Ключевые события и результат игры «Велес» — «Нижний Новгород» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».
Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI в социальной сети «ВКонтакте». Трансляция матча 7-го тура уже заявлена на платформе «VK Видео».
После 6-го тура Первой лиги «Велес» занимал второе место с 12 очками, его предыдущим соперником был «СКА-Хабаровск» (0:2). «Нижний Новгород» набрал 18 очков и идет первым в таблице, в предыдущем туре нижегородцы победили «Текстильщик» (3:1).
ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|6
|6
|0
|0
|19-6
|18
|
2
|Велес
|6
|4
|0
|2
|7-8
|12
|
3
|Спартак Кс
|6
|3
|3
|0
|11-5
|12
|
4
|Урал
|6
|3
|2
|1
|10-2
|11
|
5
|Торпедо
|6
|3
|1
|2
|10-5
|10
|
6
|Сочи
|6
|3
|1
|2
|11-7
|10
|
7
|Ротор
|6
|3
|1
|2
|11-8
|10
|
8
|Енисей
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Шинник
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
10
|Уфа
|6
|2
|3
|1
|8-7
|9
|
11
|Арсенал
|6
|2
|2
|2
|5-9
|8
|
12
|Волга
|6
|2
|0
|4
|6-9
|6
|
13
|Челябинск
|6
|2
|0
|4
|7-12
|6
|
14
|Нефтехимик
|6
|2
|0
|4
|3-10
|6
|
15
|Ленинградец
|6
|1
|2
|3
|3-8
|5
|
16
|СКА-Хабаровск
|6
|1
|0
|5
|4-11
|3
|
17
|Текстильщик
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|
18
|КАМАЗ
|6
|0
|2
|4
|6-12
|2
|19.08
|18:00
|КАМАЗ – Текстильщик
|- : -
|19.08
|19:30
|Велес – Нижний Новгород
|- : -
|20.08
|18:00
|Нефтехимик – Сочи
|- : -
|20.08
|18:30
|Арсенал – Ротор
|- : -
|27.09
|00:00
|Волга – Ленинградец
|- : -
|27.09
|00:00
|Спартак Кс – Урал
|- : -
|27.09
|00:00
|Уфа – Торпедо
|- : -
|27.09
|00:00
|Челябинск – Енисей
|- : -
|27.09
|00:00
|Шинник – СКА-Хабаровск
|- : -
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|9
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|7
|
|
Илья Азявин
Шинник
|4
|П
|
|
Артем Симонян
Ротор
|4
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|5
|1
|2
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|5
|1
|1
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|5
|1
|1