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Велес — Нижний Новгород: прямая трансляция матча ФНЛ, где смотреть онлайн видео 19 августа 2026

«Велес» — «Нижний Новгород»: прямая трансляция матча ФНЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Вячеслав Грулев.
Фото ФК «Нижний Новгород»

«Велес» и «Нижний Новгород» сыграют в 7-м туре PARI Первой лиги в среду, 19 августа. Матч пройдет в Домодедове на стадионе «Авангард» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Велес» — «Нижний Новгород»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Велес» — «Нижний Новгород» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 7-й тур.
19 августа, 19:30. Авангард (Домодедово)
Велес
Пари НН

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI в социальной сети «ВКонтакте». Трансляция матча 7-го тура уже заявлена на платформе «VK Видео».

После 6-го тура Первой лиги «Велес» занимал второе место с 12 очками, его предыдущим соперником был «СКА-Хабаровск» (0:2). «Нижний Новгород» набрал 18 очков и идет первым в таблице, в предыдущем туре нижегородцы победили «Текстильщик» (3:1).

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Первая лига
ФК Велес
ФК Нижний Новгород
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PARI сделал мерч в честь ассиста защитника костромского «Спартака» Мохаммади
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 6 6 0 0 19-6 18
2
 Велес 6 4 0 2 7-8 12
3
 Спартак Кс 6 3 3 0 11-5 12
4
 Урал 6 3 2 1 10-2 11
5
 Торпедо 6 3 1 2 10-5 10
6
 Сочи 6 3 1 2 11-7 10
7
 Ротор 6 3 1 2 11-8 10
8
 Енисей 6 2 3 1 10-9 9
9
 Шинник 6 2 3 1 9-8 9
10
 Уфа 6 2 3 1 8-7 9
11
 Арсенал 6 2 2 2 5-9 8
12
 Волга 6 2 0 4 6-9 6
13
 Челябинск 6 2 0 4 7-12 6
14
 Нефтехимик 6 2 0 4 3-10 6
15
 Ленинградец 6 1 2 3 3-8 5
16
 СКА-Хабаровск 6 1 0 5 4-11 3
17
 Текстильщик 6 0 3 3 4-8 3
18
 КАМАЗ 6 0 2 4 6-12 2
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19.08 18:00 КАМАЗ – Текстильщик - : -
19.08 19:30 Велес – Нижний Новгород - : -
20.08 18:00 Нефтехимик – Сочи - : -
20.08 18:30 Арсенал – Ротор - : -
27.09 00:00 Волга – Ленинградец - : -
27.09 00:00 Спартак Кс – Урал - : -
27.09 00:00 Уфа – Торпедо - : -
27.09 00:00 Челябинск – Енисей - : -
27.09 00:00 Шинник – СКА-Хабаровск - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 9
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 7
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 4
П
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 4
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 3
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 5 1 1
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 5 1 1
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