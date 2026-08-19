«Велес» — «Нижний Новгород»: прямая трансляция матча ФНЛ

«Велес» и «Нижний Новгород» сыграют в 7-м туре PARI Первой лиги в среду, 19 августа. Матч пройдет в Домодедове на стадионе «Авангард» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Велес» — «Нижний Новгород»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Велес» — «Нижний Новгород» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 7-й тур.

19 августа, 19:30. Авангард (Домодедово)

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI в социальной сети «ВКонтакте». Трансляция матча 7-го тура уже заявлена на платформе «VK Видео».

После 6-го тура Первой лиги «Велес» занимал второе место с 12 очками, его предыдущим соперником был «СКА-Хабаровск» (0:2). «Нижний Новгород» набрал 18 очков и идет первым в таблице, в предыдущем туре нижегородцы победили «Текстильщик» (3:1).

ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде