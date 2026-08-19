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КАМАЗ — Текстильщик: прямая трансляция матча ФНЛ, где смотреть онлайн видео 19 августа 2026

«КАМАЗ» — «Текстильщик»: прямая трансляция матча ФНЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ФК «Текстильщик»

КАМАЗ и «Текстильщик» сыграют в 7-м туре PARI Первой лиги в среду, 19 августа. Матч пройдет в Набережных Челнах на стадионе «КАМАЗ» и начнется в 18.00 по московскому времени.

КАМАЗ — «Текстильщик»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры КАМАЗ — «Текстильщик» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 7-й тур.
19 августа, 18:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
Текстильщик

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI в социальной сети «ВКонтакте».

После 6-го тура Первой лиги КАМАЗ занимал 18-е место с 2 очками, его предыдущим соперником был «Енисей» (2:2). «Текстильщик» набрал 3 очка и идет 17-м в таблице, в предыдущем туре ивановцы уступили «Нижнему Новгороду» (1:3).

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Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Текстильщик (Иваново)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 6 6 0 0 19-6 18
2
 Велес 6 4 0 2 7-8 12
3
 Спартак Кс 6 3 3 0 11-5 12
4
 Урал 6 3 2 1 10-2 11
5
 Торпедо 6 3 1 2 10-5 10
6
 Сочи 6 3 1 2 11-7 10
7
 Ротор 6 3 1 2 11-8 10
8
 Енисей 6 2 3 1 10-9 9
9
 Шинник 6 2 3 1 9-8 9
10
 Уфа 6 2 3 1 8-7 9
11
 Арсенал 6 2 2 2 5-9 8
12
 Волга 6 2 0 4 6-9 6
13
 Челябинск 6 2 0 4 7-12 6
14
 Нефтехимик 6 2 0 4 3-10 6
15
 Ленинградец 6 1 2 3 3-8 5
16
 СКА-Хабаровск 6 1 0 5 4-11 3
17
 Текстильщик 6 0 3 3 4-8 3
18
 КАМАЗ 6 0 2 4 6-12 2
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19.08 18:00 КАМАЗ – Текстильщик - : -
19.08 19:30 Велес – Нижний Новгород - : -
20.08 18:00 Нефтехимик – Сочи - : -
20.08 18:30 Арсенал – Ротор - : -
27.09 00:00 Волга – Ленинградец - : -
27.09 00:00 Спартак Кс – Урал - : -
27.09 00:00 Уфа – Торпедо - : -
27.09 00:00 Челябинск – Енисей - : -
27.09 00:00 Шинник – СКА-Хабаровск - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 9
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 7
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 4
П
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 4
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 3
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 5 1 1
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 5 1 1
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