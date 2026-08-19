«КАМАЗ» — «Текстильщик»: прямая трансляция матча ФНЛ

КАМАЗ и «Текстильщик» сыграют в 7-м туре PARI Первой лиги в среду, 19 августа. Матч пройдет в Набережных Челнах на стадионе «КАМАЗ» и начнется в 18.00 по московскому времени.

КАМАЗ — «Текстильщик»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры КАМАЗ — «Текстильщик» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 7-й тур.

19 августа, 18:00. КАМАЗ (Набережные Челны)

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI в социальной сети «ВКонтакте».

После 6-го тура Первой лиги КАМАЗ занимал 18-е место с 2 очками, его предыдущим соперником был «Енисей» (2:2). «Текстильщик» набрал 3 очка и идет 17-м в таблице, в предыдущем туре ивановцы уступили «Нижнему Новгороду» (1:3).

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