«Нижний Новгород» объявил об отставке Евдокимова

«Нижний Новгород» на своем сайте объявил об отставке главного тренера Роберта Евдокимова. На должность исполняющего обязанности главного тренера назначен Антон Геннадьевич Хазов.

«Футбольный клуб «Нижний Новгород» принял решение расстаться с главным тренером Робертом Геннадьевичем Евдокимовым, — говорится в сообщении клуба. — Мы благодарим Роберта Геннадьевича за проделанную работу. Яркие серии без поражений, верхние строчки в турнирной таблице и сильная команда — результат, в который большой вклад внёс главный тренер. Роберт Геннадьевич, мы благодарим вас и желаем вам дальнейших успехов в тренерской карьере», — сообщает пресс-служба клуба.

После 40 туров ФНЛ «Нижний Новгород» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 84 балла. Команда сохраняет шансы на прямой выход в РПЛ. Евдокимов возглавлял клуб с ноября 2019 года. В сезоне 2019/20 команда заняла 11 место в ФНЛ.