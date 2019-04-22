Спортивный директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков опроверг "СЭ" данные, в соответствии с которыми Марат Искаков был уволен с поста главного тренера команды из-за подозрения в организации договорных игр. Об этом в понедельник появились сообщения в соцсети Телеграм.

– "Тамбов" сейчас на первом месте в ФНЛ, но в последнее время команда переживает спад. Последние три тура провалены, нужно было что-то менять, – сказал Худяков. – Впереди шесть очень важных встреч, соперники нас уже почти догнали: "Сочи" отстает на 4 очка, "Томь" – на 5. Что касается Искакова и Тимура Шипшева, покинувшего клуб вместе с главным тренером, то вопросов к специалистам нет, просто пришло время, когда что-то надо менять. Отмечу, что мы расстались с Муратом и Тимуром без каких-либо проблем, хочу выразить им поддержку. Эти люди много сделали для "Тамбова" и уходят не в статусе проигравших. Они ведь оставили коллектив в статусе лидера первенства.

– Почему выбор пал именно на Александра Григоряна?

– Григорян длительное время проработал на "Матч ТВ" в качестве эксперта и прекрасно знает все команды. К тому же, у него есть опыт работы тренером в премьер-лиге. Для нас это важно, мы утвердили кандидатуру именно с прицелом на повышение по итогам сезона.

– Искакова в соцсетях заподозорили в сдаче матчей, и, якобы, он покинул клуб именно из-за этого. Действительно ли все так?

– Чушь какая-то. Чтобы Искаков сдавал матчи? В первый раз такое слышу. (Иван Торопцев)​