Сергей Божин покинул «Факел»

Пресс-служба «Факела» объявила об уходе защитника Сергея Божина.

30-летний футболист покинул команду в связи с истечением контракта.

«Сережа, спасибо за самоотдачу, за неравнодушие, за вклад в развитие нашей команды. Вместе мы писали историю в Премьер-лиге. Удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Божин выступал за «Факел» с 2018 по 2019 год, а затем вернулся в команду летом 2022-го. В общей сложности он провел за воронежцев 116 матчей, забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи.

В прошедшем сезоне «Факел» занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Мелбет-Первую лигу.