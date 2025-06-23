Источник: Уридия переходит в «Факел»

Нападающий Мераби Уридия пополнит состав «Факела», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, 32-летний форвард и руководство воронежцев завершат переговоры 23 июня. Они должны определиться со сроком контракта — на два года или по схеме 1+1.

Сезон-2024/25 Уридия провел в «Черноморце». В 35 матчах он забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.

Также нападающий выступал за «Рубин», «Нефтехимик», «Торпедо», нижегородскую «Волгу» и грузинскую «Шукуру».